Homem é condenado por estuprar sobrinha em MS e terá que pagar R$ 10 mil

Um homem foi condenado a 25 anos, seis meses e seis dias de prisão por estuprar a própria sobrinha, em Naviraí. A condenação foi obtida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e o réu cumprirá a pena em regime inicial fechado.

A denúncia do MPMS aponta que os abusos ocorreram entre 2006 e 2012, quando a vítima tinha menos de 14 anos. O réu se aproveitou da relação de confiança familiar e ameaçava a vítima para garantir seu silêncio.

A Promotora de Justiça Juliana Martins Zaupa destacou que o relato da jovem foi fundamental para a condenação, e que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes sexuais. "Conseguimos mais uma condenação importante, que reforça que essas meninas não estão sozinhas", destacou.

Além da pena de prisão, o condenado deverá pagar R$ 10 mil à vítima como reparação pelos danos causados.