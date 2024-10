Homem é linchado e escapa por pouco após matar mulher a facadas no DF

Magecson dos Anjos Matias, de 40 anos, foi linchado e escapou por pouco da morte após matar uma mulher a facadas. O crime ocorreu no domingo (27.out.24), no bairro Sol Nascente, em Ceilândia, Distrito Federal.

Informações indicam que, durante uma briga, o homem teria atacado a vítima com vários golpes, incluindo uma facada no pescoço. A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.

De acordo com o jornal Metrópoles, populares, revoltados com o ocorrido, espancaram Magecson, que quase foi linchado até a morte. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia.