Homem é morto a facadas pelo irmão após agredir a própria esposa em MS

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite da 4ª feira (26.mar.25) após matar o próprio irmão, de 27 anos, com uma facada no peito, em Rio Negro. O crime ocorreu após uma discussão entre os dois, que ingeriam bebidas alcoólicas desde a tarde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um familiar dos envolvidos, que acompanhava a mãe no hospital, verificou as câmeras de segurança da residência e notou a briga entre os irmãos.

Ao ver que um deles caiu no chão e não se levantou mais, o parente correu até a casa e encontrou a vítima já sem vida. O autor estava nos fundos do imóvel e se entregou espontaneamente à Polícia Militar, que chegou em seguida.

De acordo com o relato do suspeito à polícia, a discussão começou porque ele teria repreendido o irmão por estar agredindo a própria esposa. Ainda segundo ele, a vítima teria ameaçado também a cunhada, o que motivou a reação violenta.

O jovem se aproveitou de uma faca que estava próxima e atingiu o irmão no lado esquerdo do peito. Após o crime, ele jogou a arma no quintal vizinho, onde foi posteriormente localizada pela perícia.