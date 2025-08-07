Homem é preso por torturar e espancar até a morte criança de 3 anos

Após um ano e dois meses de investigação, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia, deflagrou na 3ª feira (5.ago.25) a operação Choro Calado, que resultou na prisão preventiva de um homem de 37 anos pelos crimes de homicídio qualificado e tortura. A mãe da vítima, de 31 anos, também foi indiciada pelos mesmos crimes, na modalidade omissiva, por ter se omitido diante das agressões sofridas pela criança.

O caso ocorreu em maio de 2024, em Sobradinho II. A vítima, um menino de três anos, chegou ao hospital já em parada cardiorrespiratória e não resistiu. Exames apontaram que a causa da morte foi um trauma abdominal fechado, provocado por hemorragias intestinais. A perícia identificou ainda múltiplas fraturas traumáticas em diferentes estágios de cicatrização, o que indicou episódios contínuos de agressão, caracterizando tortura.

Os laudos médicos também revelaram a presença de opiáceos (morfina) no organismo da criança, substância que não havia sido prescrita. A suspeita é de que os investigados tenham administrado o medicamento para aliviar as dores da criança e evitar que ela fosse levada ao hospital, impedindo que os maus-tratos fossem descobertos.

Diante da gravidade dos fatos, a PCDF solicitou a prisão preventiva do principal suspeito, com base na garantia da ordem pública e na preservação da investigação. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Judiciário. Se condenados, os dois investigados podem pegar penas superiores a 30 anos de prisão.