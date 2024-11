Homem escuta tiros e encontra irmão morto dentro de carro onde dormia

Elivelton de Oliveira Moraes, de 29 anos, foi encontrado morto com tiros na cabeça e no tórax dentro de um carro no de sábado (2.nov.24), em Ladário. Segundo informações do Diário Corumbaense, o crime ocorreu por volta das 22h42, quando a vítima foi localizada no banco do passageiro de um Celta.

Equipes do Samu e da Polícia Civil foram acionadas, mas Elivelton já estava sem vida. De acordo com o irmão da vítima, ele estava em casa quando ouviu os disparos e foi alertado por uma vizinha de que Elivelton estava ferido no veículo, onde costumava dormir.

A vizinha também relatou à polícia ter visto uma motocicleta deixando o local logo após os tiros e mencionou que a vítima frequentemente se envolvia em confusões e praticava pequenos furtos. A Polícia Civil de Ladário registrou o caso como homicídio simples e investiga a autoria e a motivação do crime.