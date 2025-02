Homem matou cunhado para vingar irmã vítima de violência doméstica em MS

Poucas horas após ser denunciado por torturar e agredir a companheira, Delsio Emanuel Lopes de Oliveira, de 27 anos, foi morto a tiros na madrugada de domingo (16.fev.25), no bairro Água Azul, em Ivinhema. Nesta 2ª feira (17.fev.25), a Polícia Civil prendeu o cunhado da vítima, um jovem de 24 anos, que confessou ter cometido o homicídio em vingança pelas agressões sofridas por sua irmã.

De acordo com o depoimento da jovem de 22 anos, que tinha uma filha de seis meses com Delsio, ela vivia um relacionamento abusivo e era frequentemente agredida com socos, queimaduras de cigarro, golpes com cabo de vassoura e até marteladas nos dedos.

A vítima também relatou que o companheiro derramou gasolina sobre seu corpo e ameaçou atear fogo, além de cortar seu cabelo à força com uma tesoura. As ameaças de morte eram constantes. “Se não ficar comigo, você vai ficar a sete palmos embaixo da terra”, teria dito Delsio, segundo o boletim de ocorrência.

No sábado (15.fev.25), a jovem procurou a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde registrou a denúncia e solicitou medidas protetivas. Porém, horas após a denúncia, Delsio passou a ameaçar ainda mais a companheira e seus familiares.

No fim da madrugada de domingo, o irmão da vítima foi até a casa do casal para tirar satisfação sobre as agressões e ameaças. Segundo seu relato à polícia, após uma discussão, ele sacou uma arma e atirou no cunhado, atingindo-o no abdômen. Delsio ainda tentou correr, mas caiu na rua e morreu no local.

O autor foi preso nesta segunda e autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Ele aguarda audiência de custódia.