Homem morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro em MS

Um homem identificado como Joaquim Alves Cordeiro, de 59 anos, morreu na noite de 4ª feira (20.nov.24), após ser atropelado por um veículo na zona rural de Campo Grande. O motorista responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.

Conforme boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu por volta das 23 horas em um trecho próximo a uma borracharia, na rodovia que liga Sidrolândia a Campo Grande. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo da vítima foi encontrado caído no meio da pista. Ele usava uma pulseira de atendimento médico no pulso, identificando-o como Joaquim Alves Cordeiro.

A perícia inicial aponta que Joaquim estava a pé quando foi atingido por um veículo que seguia no sentido Sidrolândia–Campo Grande. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas constataram que o homem já estava morto quando chegaram. O caso é investigado.