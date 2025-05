Homem morre em colisão frontal após agredir companheira em MS

Danilo Luiz dos Santos, de 30 anos, morreu na noite de domingo (18.maio.25) após bater o carro que dirigia de frente com uma carreta na MS-276, próximo ao córrego Machado, em Anaurilândia. Momentos antes do acidente, ele havia agredido a companheira e uma amiga dela, segundo testemunhas.

A vítima conduzia um Chevrolet Cruze que colidiu frontalmente com uma carreta Volvo. Com o impacto, o carro foi lançado para fora da pista e capotou, ficando completamente destruído. Danilo morreu no local. O caminhoneiro saiu ileso, mas ficou em estado de choque.

A Polícia Civil apura as circunstâncias da colisão e não descarta a possibilidade de que o acidente tenha sido provocado intencionalmente. A perícia técnica foi acionada e os dois casos – agressão e acidente – seguem em investigação.