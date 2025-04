Homem obrigou menina de 12 anos a se drogar e se mutilar em chat virtual

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), cumpriu nesta semana um mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por instigar uma menina de 12 anos a consumir substâncias controladas e praticar automutilação, por meio da internet.

De acordo com as investigações, o suspeito interagia com a criança por meio de um chat virtual, onde a coagiu a cheirar medicamentos controlados e realizar cortes no próprio corpo durante transmissões ao vivo. Ele chegou a enviar vídeos demonstrando como “fazer carreiras” com os remédios, incentivando a prática de forma explícita.

A vítima, conforme apurado pela polícia, seguiu as instruções ao vivo, cortando diversas vezes o braço, enquanto era encorajada pelo investigado. O caso foi descoberto após denúncia e o cumprimento do mandado de busca resultou na apreensão de dispositivos eletrônicos e de um desenho relacionado ao canal utilizado para os atos criminosos.

Durante depoimento na delegacia, o homem confessou os fatos. O material recolhido será submetido à perícia, e a Polícia Civil segue com as investigações para apurar a possível existência de outras vítimas.