Homem oferecia presentes e dinheiro para abusar da sobrinha em MS

Na manhã desta 3ª feira (18.mar,25), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas prenderam um homem de 58 anos, condenado por estupro de vulnerável e importunação sexual contra uma sobrinha.

O crime foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) em outubro de 2019, onde tramitou o inquérito policial. Na ocasião, a mãe da vítima relatou que sua filha, então com 15 anos, sofreu abusos sexuais por parte do tio. Segundo os depoimentos, o homem ofereceu dinheiro e presentes para coagir a adolescente a permitir as violações, que ocorreram em sua residência.

Após o processo judicial, o suspeito foi condenado a 14 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado. O mandado de prisão foi expedido ontem (17) pela Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica da Comarca local.

As equipes da Polícia Civil realizaram diligências e efetuaram a prisão do homem por volta das 10h, em sua residência. Ele foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado à Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas para iniciar o cumprimento da pena.