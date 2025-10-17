Homem 'stalkeava' ex e vazou vídeos íntimos dela a familiares em MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na 5ª feira (16.out.25), um homem de 38 anos identificado como D.C.G., acusado de divulgar vídeo íntimo da ex-companheira com o objetivo de humilhá-la, além de persegui-la e violar medidas protetivas. A ação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.

A vítima, de 37 anos, procurou a delegacia para denunciar o ex-companheiro, de quem está separada há pouco mais de um mês.

Segundo ela, o autor divulgou um vídeo íntimo por meio de um perfil falso no Instagram, incluindo na publicação familiares, amigos e até um ex-namorado. “Além do vídeo, postou montagens ridicularizando a vítima, a expondo, tudo com fins de vingança e humilhação.”

As investigações confirmaram a criação do perfil fake. Durante o interrogatório, o autor confessou que foi o responsável pelas postagens.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pelos crimes de divulgação de cena íntima com finalidade de vingança, perseguição (stalking) e descumprimento de medida protetiva de urgência.