Influencer de MS vai usar tornozeleira por espalhar fakes no Instagram

O influenciador digital conhecido como "Pagodinho", que possui mais de 107 mil seguidores no Instagram, foi alvo de uma ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul nesta 4ª feira (02.out,24)), em Nova Andradina, a 324 quilômetros de Campo Grande.

A "Operação Fake Fire", coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Promotoria Eleitoral, foi deflagrada para investigar a disseminação de fake news durante a campanha eleitoral de 2024, além de outros crimes relacionados.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados ao influencer. As autoridades apreenderam R$ 5.409,00 em espécie, um celular e dispositivos de armazenamento. A página de "Pagodinho", chamada "Nova Fogo", é acusada de compartilhar desinformação que poderia comprometer a integridade do processo eleitoral.

Além das buscas, "Pagodinho" foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e terá de cumprir medidas cautelares rigorosas, como o recolhimento noturno e a proibição de divulgar qualquer conteúdo relacionado à campanha eleitoral, direta ou indiretamente. A Justiça Eleitoral advertiu que o descumprimento dessas medidas pode resultar em sua prisão preventiva.