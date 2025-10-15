Irmão acende vela e Breno, de 6 anos, morre queimado

Breno José Bernardo Canto, de 6 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande (MS) na manhã da 3ª feira (14.out.25).

O menino teve 80% do corpo queimado após um incêndio em sua casa, na Aldeia Buriti, em Dois Irmãos do Buriti.

A tragédia ocorreu na noite de 2ª feira (13.out.25), por volta das 20h, quando a residência estava sem energia elétrica.

O irmão de Breno, de 9 anos, acendeu uma vela, que acabou atingindo uma cortina e o colchão onde o menino dormia.

Um familiar ouviu os gritos e socorreu as crianças, mas o fogo se alastrou rapidamente e atingiu Breno.

Ele foi levado inicialmente a um hospital em Sidrolândia e, devido à gravidade, transferido para a Santa Casa da Capital.

A criança deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) à 0h05, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 5h35.

A escola onde Breno estudava na pré-escola lamentou a perda e publicou uma homenagem em suas redes sociais.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti como morte a esclarecer, decorrente de fato atípico.