João tenta fugir, mas é seguido por pistoleiros e executado na fronteira

João Cardoso Dias Neto, de 26 anos, foi assassinado no fim da tarde de 4ª feira (2.jul.25), em Coronel Sapucaia, na região de fronteira com o Paraguai.

O homicídio ocorreu por volta das 17h25 no cruzamento das ruas Amâncio José da Silva e Rachid Saldanha Derzi, no bairro Jardim Ipê. João, que cumpria pena no regime semiaberto e era monitorado por tornozeleira eletrônica, estava em seu veículo, um SUV da Mitsubishi, quando foi surpreendido por pistoleiros.

Segundo testemunhas, os autores se aproximaram com um carro ainda não identificado, supostamente com placas paraguaias, e emparelharam ao lado do veículo da vítima. Em seguida, um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra o carro. João ainda tentou sair do automóvel na tentativa de fugir, mas foi atingido por pelo menos cinco tiros de calibre 9 milímetros, que acertaram seu tórax e costas. Ele morreu no local.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na cena do crime para isolar a área e iniciar os levantamentos. A motivação e autoria do homicídio ainda são desconhecidas. O caso está sob investigação.