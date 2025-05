Radialista Luisinho Costa é executado a tiros durante programa ao vivo

Luís Augusto Carneiro Costa, radialista, DJ e promotor de eventos, mais conhecido como Luisinho Costa foi morto a tiros dentro do estúdio da rádio Guarany FM, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. A execução aconteceu na manhã de 3ª feira (27.mai.25), enquanto ele apresentava seu programa ao vivo.

Ele atuava na divulgação de informações sobre os eventos que promovia na região, especialmente shows de forró.

Imagem mostra vítima executada.

Segundo informações preliminares, um homem encapuzado invadiu o estúdio e disparou pelo menos três tiros contra Luizinho, que morreu no local.

A Polícia Civil isolou a área para perícia e está analisando imagens de câmeras de segurança, além de ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias do assassinato.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade do autor dos disparos.

Luisinho é filho de Bené Costa, o qual durante muitos anos foi locutor da aparelhagem Ben Som, atualmente diretor da referida emissora de rádio.

BLOCO CARNAVALESCO

Além do rádio, Luisinho era um dos proprietários do bloco carnavalesco Me Namora. Em nota nas redes sociais, a agremiação lamentou a morte do radialista: “É com profunda tristeza que o Bloco Me Namora comunica o falecimento de Luisinho Costa, amigo querido e parte fundamental da nossa história”.

Segundo o comunicado, “Luisinho viveu o bloco com dedicação, alegria e um compromisso que tocava a todos. Sempre presente, silencioso nos bastidores, mas gigante na entrega”.

NOTA DO SINDICATO

O Sindicato dos Radialistas do Pará (Stert), o Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) lamentaram o crime e informaram, em nota conjunta, que vão acionar oficialmente os órgãos de segurança para que as circunstâncias e a motivação do assassinato sejam esclarecidas. "A violência contra os profissionais de comunicação do estado deve ser enfrentada por toda a sociedade. Cada violência contra um profissional da imprensa é também um ato de contra a liberdade de informação, a democracia e ao Estado Democrático de Direito".