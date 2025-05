Advogado ligado a Pavão é executado na porta da escola dos filhos

O advogado Gustavo Aníbal Medina Carneiro, de nacionalidade paraguaia, foi executado a tiros na manhã desta 5ª feira (8.maio.25), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã. O crime ocorreu em frente à Escola Adventista, no bairro Virgen de Caacupé, no momento em que a vítima buscava os filhos.

De acordo com a imprensa local, Gustavo foi abordado por homens armados logo após estacionar sua SUV preta na frente da escola. Ele estava fora do veículo quando foi alvejado por diversos disparos e morreu na hora, na presença das crianças e de dezenas de pais que também aguardavam os filhos no local. O ataque gerou pânico e correria em frente à instituição.

Equipes do Departamento de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai foram acionadas e estão no local realizando os primeiros levantamentos.

Gustavo Carneiro era conhecido da polícia paraguaia. Em 2023, foi alvo de investigação no âmbito da Operação Pavo Real, por suspeita de integrar o núcleo jurídico que assessorava o narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

À época, as autoridades apontavam o advogado como um dos articuladores das ações legais para garantir os interesses do criminoso, inclusive no esquema de lavagem de dinheiro. As investigações agora devem apurar se a execução tem relação com esse passado ou com outras disputas no submundo do crime na região de fronteira.