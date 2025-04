Jovem de 21 anos é encontrada morta, amarrada e nua sobre cama

Estefany Carolayne Pommerehn, de 21 anos, foi encontrada morta no último sábado (20.abril.25), dentro de uma residência na zona Leste de Porto Velho (RO). O corpo da jovem estava nu, com marcas de violência, amarrado e posicionado de bruços sobre a cama. O principal suspeito do crime é o namorado dela, que foi preso no mesmo dia.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe do suspeito foi quem acionou as autoridades após receber uma ligação do filho confessando o assassinato. Equipes da PM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local indicado e constataram a morte da vítima.

De acordo com o portal G1, o suspeito foi encontrado horas depois no residencial Morar Melhor, onde trabalhava como motorista de aplicativo. Ele usava uma farda do Corpo de Bombeiros no momento da prisão, não ofereceu resistência e confirmou aos policiais que cometeu o crime.

Encaminhado para a Central de Flagrantes, ele foi autuado por feminicídio. A Polícia Civil também apura a possível ocorrência do crime de vilipêndio de cadáver, já que a vítima estava despida e havia indícios de agressão. As investigações seguem em andamento.