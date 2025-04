Jovem é indiciado após viralizar dopando gato com maconha no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o autor de maus-tratos contra um gato no Recanto das Emas. O caso, ocorrido em abril deste ano, ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que o jovem, de 20 anos, aparece fumando maconha e soprando a fumaça diretamente no rosto do animal.

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), responsável pela investigação, o próprio autor relatou que o gato ficou imóvel e isolado por um longo tempo após a exposição à substância entorpecente. O vídeo foi apagado, mas cópias circularam em grupos de mensagens e chegaram ao conhecimento da polícia.

Durante o depoimento, o jovem afirmou que encontrou o gato na rua e o levou para a casa da mãe. Segundo ele, o animal teria fugido após o episódio, e seu paradeiro segue desconhecido.

A Polícia Civil informou que o investigado responderá por crime de maus-tratos a animal, conforme previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição de guarda.