Jovem mata a mãe por asfixia e depois tenta tirar a própria vida, mas é preso

Um crime brutal abalou o município de Campo Grande, no interior do Rio Grande do Norte, no último domingo (5.out.25). Um jovem de 21 anos confessou à Polícia Civil ter assassinado a própria mãe, Roberta Keila Sales Ribeiro, de 41 anos, dentro da casa onde moravam.

O corpo da vítima foi encontrado enrolado em um lençol e coberto por roupas e uma rede, numa tentativa do suspeito de esconder o crime. Ao ser questionado, o rapaz admitiu ter usado o próprio lençol para asfixiar a mãe, mas preferiu se calar durante o depoimento oficial.

Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por medo de ser entregue à polícia, já que o jovem possuía um mandado de prisão em aberto por outro homicídio cometido na cidade de Serra do Mel.

Após matar a mãe, o suspeito tentou tirar a própria vida com uma corda, mas foi socorrido. Ele apresentava ainda ferimentos provocados por lâmina, confirmados em exame de corpo de delito. O jovem foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.