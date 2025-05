Juiz do Trabalho é investigado por corrupção e desvio de recursos em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta 4ª feira (14.maio.25) a Operação Amicus Ludicis, que investiga um juiz do trabalho e empresários por supostos crimes de peculato e corrupção. A ação ocorreu em Mato Grosso do Sul, com mandados de busca e apreensão cumpridos em Campo Grande e Dourados.

A investigação teve início após o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região denunciar indícios de fraudes processuais cometidas entre 2017 e 2024. Segundo a PF, o magistrado teria atuado em conluio com particulares para beneficiar interesses privados em decisões judiciais.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região autorizou o cumprimento de cinco mandados de busca e determinou o bloqueio de bens dos investigados, no total de R$ 1,4 milhão, valor que pode ter sido desviado dos cofres públicos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados oficialmente.