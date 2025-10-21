Lau mata sua namorada Soleni estrangulada

Soleni Aparecida Corrêa, de 46 anos, foi encontrada morta em sua residência no bairro Jardim Imperial, em Três Lagoas (MS), nesta 3ª feira (21.out.25). A autora do crime é a própria companheira da vítima, Lau, de 43 anos, que se entregou às autoridades após o ocorrido.
A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que relataram ter ouvido uma briga intensa vindo da casa. Quando os agentes chegaram, encontraram Soleni já sem vida.
O SAMU foi chamado ao local e confirmou o óbito. A análise preliminar da perícia apontou a causa da morte como asfixia mecânica (estrangulamento). A equipe médica observou que a vítima apresentava apenas ferimentos superficiais e levantou a hipótese de que uma condição cardíaca preexistente de Soleni possa ter contribuído para o óbito.
Lau, que havia fugido inicialmente, contatou a polícia e indicou sua localização, rendendo-se voluntariamente.
Em depoimento, ela alegou legítima defesa.
Segundo sua versão, uma discussão escalou para agressões físicas, e durante a luta corporal, ela acabou sufocando a companheira até a morte. Lau relatou ainda que Soleni a teria agredido primeiro.
O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para o exame necroscópico, que determinará a causa exata da morte.
Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Perícia Criminal realizaram os levantamentos na cena do crime. Lau foi presa e conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).
O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação da Polícia Civil.