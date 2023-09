Luana esfaqueou atual do ex-marido, por isso levou dois tiros

Fairison de Souza Gauna, de 25 anos, está foragido desde a noite de sábado (23.set.23), quando disparou e atingiu dois tiros contra Luana Lopes Machado, de 29 anos. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Amador Bueno e Jaime Ferreira de Vasconcelos, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande (MS). Um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi expedido no domingo (24.set).

Como mostramos aqui no MS Notícias, Luana foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Santa Casa, onde passou por cirurgia e segue internada.

A reportagem apurou que ela tem um filho de 2 anos com Fairison e ao longo de anos eles viveram um relacionamento conturbado. “Ele é ex-marido dela, pai de um dos filhos dela. Eles viviam separando e voltando, era aquele relacionamento abusivo, só que um dia colocou um ponto final e ele arrumou uma mulher”, esclareceu a tia da vítima no local, na noite do crime. A nova esposa de Fairison teria sido o pivô do ataque a tiros.

(27.set.23) - As delegadas Analu Ferraz e Elaine Benicasa, da Deam. Foto: Tero Queiroz

Em coletiva à imprensa, nesta 4ª feira (27.set.23), na Delegacia Especializada da Mulher (Deam), a delegada titular Elaine Benicasa e a delegada responsável pelo setor de investigação de crimes de feminicídio, Analu Lacerda Ferraz, confirmaram detalhes adiantados pela reportagem e atualizaram o quadro de saúde de Luana.

(27.set.23) - A delegada titular da Deam, Elaine Benicasa atualizou o quadro de saúde da vítima. Foto: Tero Queiroz

“A vítima já se encontra bem, temos informações que ela já saiu do risco de morte”, introduziu Benicasa. “Já temos a motivação e arma do crime foi apreendida”, acrescentou a titular da Deam.

A delegada Analu confirmou que Fairison atirou em Luana, pois no dia anterior ela foi até a casa dele e esfaqueou a atual esposa dele. “No dia anterior aos disparos, teve uma discussão na casa, a Luana foi até a residência dele com a atual companheira, e então teve uma discussão, e a Luana desferiu um golpe de faca na atual companheira dele. No outro dia, a discussão continuou terminando com os disparos... Eu não ouvi a Luana ainda, eu ouvi a atual companheira dele [Fairison]”, explicou.

(Sem data) - O corte na cabeça da atual esposa do autor, provocado por Luana. Foto: Arquivo pessoal

Ainda de acordo com Analu, Fairison estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica — respondendo pelo crime de tráfico de drogas — a qual rompeu após efetuar os disparos. “Ele rompeu a tornozeleira para poder fugir. Ele tem várias passagens por tráfico, receptação...”, enumerou.

(Sem data) - Fairison está foragido desde a noite do ataque à tiros contra Luana. Foto: Arquivo | Deam

De acordo com a investigadora, a dinâmica do ataque a tiros ainda será apurada, pois carece do depoimento da Luana. No entanto, a delegada revelou que a suspeita é que Fairison teria efetuado 3 disparos, um falhou e dois acertaram Luana na região do peito. “A própria esposa do autor atual disse que a Luana abriu os braços e disse: atire, você não tem coragem de atirar em mim...”, apontou.

No dia em que esfaqueou a atual esposa de Fairison, Luana também chegou a provocar um corte na mão do ex-marido. A delegada disse que essa briga, anterior ao ataque, teria sido iniciada com discussões que evoluíram para agressões generalizadas. “No dia 23 teve uma discussão entre a Luana e a esposa atual do autor, foi nessa discussão que a Luana desferiu uma facada na cabeça da atual esposa do autor. Foi uma briga generalizada, mas isso é com base no depoimento das testemunhas que a gente ouviu, eu ainda não ouvi a Luana, vamos ouvir ela para saber o que ela traz de novo para a investigação”, observou.

(27.set.23) - A delegada responsável pelo caso, Analu Ferraz e a delegada titular da Deam, Elaine Benicasa. Foto: Tero Queiroz

O caso segue sendo investigado e um advogado de Fairison já teria procurado a delegacia. "A gente está em contato com o advogado. Como ele já está evadido seria interessante ele se apresentar, mas o advogado iria tentar uma revogação [do mandado de prisão preventiva", completou Analu.

Sobre o filho do casal, as investigadoras disseram que a guarda está com a mãe de Luana.