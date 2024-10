Mãe é presa suspeita de matar as duas filhas gêmeas no interior do RS

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (16.out.24), suspeita de matar as duas filhas gêmeas, Antônia e Manoela. As crianças faleceram em um intervalo de oito dias na cidade de Igrejinha, na região do Vale do Paranhana, ambas em circunstâncias semelhantes, com parada cardiorrespiratória.

De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, o delegado responsável pelo caso, Cleber Lima, afirmou que indícios preliminares apontam para a autoria da mãe. No entanto, a investigação continua e foram solicitados exames periciais para esclarecer as causas das mortes. Até o momento, não há registros anteriores de maus-tratos contra as crianças.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu ambas as ocorrências no bairro Morada Verde, a primeira vítima, Manoela, foi socorrida após ser encontrada em parada cardiorrespiratória e urinada. Oito dias depois, a mesma situação se repetiu com Antônia. As duas foram atendidas, mas não resistiram.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Igrejinha informou que está apurando o caso e verificará se houve alguma falha do Conselho Tutelar no acompanhamento da família ou na identificação de sinais de maus-tratos ou riscos às crianças.