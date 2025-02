Marido mata esposa a golpes de foice na frente do filho em Dourados

O primeiro caso de feminicídio registrado em Dourados em 2025 ocorreu na noite de 3ª feira (18.fev.25), quando Juliana Domingues, de 28 anos, foi brutalmente assassinada com golpes de foice pelo marido, Wilson Garcia, também de 28 anos.

O crime aconteceu na comunidade indígena Ñu Porã, às margens da BR-163, e foi presenciado pelo filho do casal, de apenas oito anos.

De acordo com testemunhas, Juliana e Wilson tiveram uma discussão por volta das 19h. Horas depois, o homem a atacou violentamente, atingindo a cabeça da vítima com a ferramenta agrícola, causando sua morte no local.

Após cometer o crime, Wilson fugiu em uma bicicleta e, até o momento, não foi localizado. Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil estão mobilizadas em buscas para capturá-lo.

No local do assassinato, os policiais apreenderam a foice usada no crime e um facão. O caso está sendo investigado como feminicídio.