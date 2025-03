Menino de 12 anos morre apÃ³s ser atacado por 2 rotteweilers em MG

Guilherme Gabriel Couto, de 12 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pelo ataque de dois cães da raça rottweiler e teve morte confirmada no domingo (16.mar.25). O garoto estava internado em estado grave desde a madrugada da última quarta-feira (12), no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, referência em atendimentos de urgência em Minas Gerais.

Conforme divulgado pelo G1, Guilherme apresentava lesões graves na perna, costela, braço e pescoço, além de uma perfuração em uma veia importante. Ele havia sido submetido a uma cirurgia e, desde então, permanecia inconsciente, respirando com auxílio de aparelhos.

O ataque ocorreu enquanto o menino jogava futebol em um terreno baldio no bairro Santa Marta, em Itabira, na Região Central do estado. Segundo as investigações, os cães escaparam da casa dos donos por um buraco na cerca e avançaram contra a criança. Moradores da região ainda conseguiram socorrê-lo, levando-o às pressas para o pronto-socorro local, mas, devido à gravidade das feridas, ele precisou ser transferido para Belo Horizonte.

Após a confirmação da morte encefálica, o corpo de Guilherme foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil de Minas Gerais informou que, com a morte de Guilherme, o tutor dos animais, um homem de 27 anos, agora será investigado por homicídio culposo — quando não há intenção de matar. Inicialmente, ele já respondia por omissão de cautela na guarda de animais.