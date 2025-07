Menino de 6 anos é internado após ser espancando por colega em escola

Um menino de 6 anos foi hospitalizado após ser agredido por um colega de classe em uma escola no distrito de Capitán Bado, no Paraguai, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul. Ele está internado na ala pediátrica do Hospital Regional Pedro Juan Caballero e passou por cirurgia na coxa nesta 4ª feira (2.jul.25).

O caso aconteceu durante o recreio na semana passada, mas só veio a público nesta semana. Segundo a mãe da criança, o agressor tem a mesma idade do filho. "Durante o recreio, o colega o empurrou e ele caiu no chão sobre uma pedra. Ele também o chutou", relatou ela, conforme divulgado pela Rádio Urundey FM.

Além da agressão, a mãe afirmou ter sido ameaçada pelos pais do suposto agressor após tornar o caso público. A família, em situação financeira delicada, organiza uma rifa e pede ajuda para custear o tratamento do menino.

Luis Figueredo, chefe da Diretoria Departamental de Educação de Amambay, disse à rádio Urundey FM que ainda não tinha conhecimento do caso. Ele destacou que, se a agressão ocorreu dentro da escola, a direção é obrigada a comunicar as autoridades competentes. “Os diretores da escola são obrigados a informar as autoridades de supervisão para que as medidas cabíveis sejam tomadas e as autoridades legais competentes sejam consultadas”, afirmou, prometendo averiguar os fatos.

Os nomes dos envolvidos e da escola são mantidos em sigilo, conforme determina o artigo 29 do Código da Criança e do Adolescente do Paraguai, que proíbe a divulgação de informações que identifiquem menores envolvidos em ocorrências penais.