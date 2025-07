Sem escrúpulos, bandidos assaltam até crianças a caminho da escola em MS

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf) identificou e indiciou dois homens e uma mulher por uma série de roubos cometidos em Campo Grande, entre os dias 6 e 12 de junho. Em um dos casos, o grupo roubou duas crianças que iam para a escola no bairro Aero Rancho.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a criminosa aborda duas meninas na rua e rouba os pertences de uma delas, fugindo com um comparsa em uma motocicleta vermelha.

O bando também é acusado de assaltar uma farmácia na Avenida Manoel da Costa Lima, no dia 11 de junho, levando R$ 637 e um celular. No dia seguinte, atacaram uma padaria, de onde roubaram R$ 600 e outro celular. Nos dois casos, usaram a mesma moto vermelha, identificada como dublê (clonada).

Durante as investigações, a Derf localizou a residência de um dos autores, conhecido como “Paulista”, de 39 anos. No imóvel foram apreendidas roupas, capacetes e uma mochila igual à usada pela mulher no assalto às crianças. Apontado como mentor da quadrilha, Paulista tem passagens por tráfico e evasão do semiaberto.

Também foram identificados um homem de 38 anos, coautor dos assaltos a comércios, e uma mulher de 33 anos, responsável pela abordagem às crianças. No momento da apreensão dos objetos, os dois homens já estavam presos por receptação na Penitenciária de Segurança Máxima da Capital e confessaram os crimes.

Com base nas provas, os três foram indiciados por roubo majorado, com agravantes por uso de arma de fogo e atuação em grupo.