Funcionária de escola quebra a perna após ser empurrada por aluno em MS

Uma mulher de 43 anos, funcionária da Escola Estadual José Ferreira de Lima, em Santa Rita do Pardo, sofreu uma fratura na perna após ser empurrada por um aluno e cair de degraus de um contêiner que funciona como banheiro provisório. O caso ocorreu na 4ª feira (14.maio.25) e foi registrado na Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas, o aluno estava no banheiro feminino com outras meninas quando foi abordado pela funcionária. Ao ser informado de que a direção da escola seria acionada, ele teria a empurrado escada abaixo. A mulher caiu dos três degraus do contêiner e sofreu uma fratura próxima ao joelho.

A versão da mãe do aluno, no entanto, é diferente. Ela alega que o filho, ao tentar usar o banheiro masculino — que estava sendo limpo — entrou no feminino e teria sido agarrado pela funcionária, o que provocou escoriações no pescoço e nos braços. A mãe diz que a queda da funcionária teria sido por uma torção no joelho.

A vítima foi socorrida e permanece internada no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde aguarda cirurgia. Os banheiros da escola estão em reforma e, por isso, funcionam temporariamente em contêineres. O caso segue sob investigação.