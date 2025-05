Menino de 6 anos morre ao bater bicicleta sem freios em muro no Paraná

Um acidente trágico registrado no último domingo (4.maio.25), em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, terminou com a morte de uma criança de 6 anos e deixou outra, de 11, gravemente ferida.

De acordo com informações do Jornal Banda B, os dois desciam uma ladeira em alta velocidade em uma bicicleta sem freios, quando colidiram violentamente contra o muro de uma casa.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. A bicicleta não conseguiu parar nem desviar e, com o impacto, os garotos foram arremessados contra a parede. É possível ouvir o som da colisão no vídeo.

Moradores afirmaram à imprensa local que o local costuma ser frequentado por crianças, que usam a descida para brincar. O menino de 6 anos morreu ainda no local, enquanto o outro foi socorrido em estado gravíssimo e permanece internado, segundo informações divulgadas pelo Banda B.