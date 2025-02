Militar de 21 anos morre após acidente entre carro e moto no Bonança

O militar Márcio Vinícius da Silva, de 20 anos, morreu na manhã desta 3ª feira (4.fev.25) após se envolver em acidente de trânsito no bairro Jardim Bonança, em Campo Grande. O jovem pilotava uma moto Honda Fan e teria avançado o sinal vermelho, colidindo contra um carro no cruzamento da Rua das Árvores com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho.

Informações são de que motorista de um Volkswagen Gol, de 21 anos, seguia pela Rua das Árvores, enquanto Márcio trafegava pela Avenida Lúdio Martins Coelho. Imagens de câmeras de segurança flagraram a colisão.

No vídeo, um ônibus aparece parado no semáforo na Rua das Árvores. Quando o sinal fica verde, o motorista do Gol avança lentamente. Nesse momento, a moto de Márcio surge na avenida em alta velocidade e atinge a lateral do carro. O impacto foi violento e destruiu a motocicleta.

O jovem seguia para o quartel no momento do acidente. Ele ainda tentou evitar a colisão ao deitar a moto no asfalto, mas não conseguiu impedir o impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Márcio morreu no local antes de receber atendimento.

A Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Civil atenderam a ocorrência, isolando a área até a chegada da perícia criminal.