Morador de MS é agredido e preso 'pelado' em Camboriú

Neste domingo (05.jan.25), um jovem de Ponta Porã, cujo nome não foi divulgado, foi preso após ser flagrado nu e em comportamento suspeito na Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O funcionário de um restaurante local testemunhou a cena e imediatamente acionou a polícia.

De acordo com o site MS em Foco, diversas crianças estavam presentes no local e testemunharam o homem, que estava sem roupas, e outro homem que também estava com a calça abaixada. Algumas das crianças ficaram assustadas e começaram a gritar “tem um homem pelado no banheiro”, antes de correrem em direção ao restante dos frequentadores.

O funcionário do restaurante, que presenciou a situação, chamou a polícia. Contudo, antes da chegada dos policiais, frequentadores da praia e familiares das crianças teriam agredido os dois homens. Um deles tentou fugir, mas foi contido pela multidão.

O jovem, que reside em Ponta Porã, foi atingido por vários golpes durante a agressão e sofreu ferimentos, sendo encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser atendido, ele foi levado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada como importunação sexual.