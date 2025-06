Morador de rua é morto com tijolada na cabeça após briga por droga em MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante no domingo (1º.jun.25) um homem de 37 anos suspeito de matar brutalmente um morador de rua no centro de Naviraí. A vítima foi encontrada por populares pela manhã, caída no chão com ferimentos graves na cabeça e no rosto.

Próximo ao corpo, havia um bloco de concreto com marcas de sangue, indicando que foi usado como arma no homicídio. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para o local e iniciaram as investigações.

Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas ajudaram a identificar o autor do crime, que já era conhecido das autoridades por diversas passagens policiais, incluindo uma condenação por estupro. Ele foi localizado no fim da tarde, por volta das 17h, enquanto caminhava pelo centro da cidade.

Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime. Segundo ele, a motivação foi uma discussão envolvendo a divisão de entorpecentes. Após o desentendimento, retornou ao local onde a vítima dormia e a atacou com uma pedra, um pedaço de madeira e uma garrafa quebrada.

Diante da gravidade do caso e do histórico do autor, a Polícia Civil representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. As investigações continuam para apurar outras circunstâncias do crime.