MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
04 de novembro de 2025
Campo Grande 26ºC

ACIDENTE

Motociclista morre ao colidir com máquina 'gafanhoto' em MS

Acidente aconteceu no núcleo comercial de Nova Itamarati

Reprodução/Ponta Porã News
A- A+

Um motociclista morreu na tarde desta 3ª feira (4.nov.25) após se envolver em um acidente com um pulverizador agrícola conhecido como “gafanhoto”, no núcleo comercial do distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS).

De acordo com o jornal Ponta Porã News, a vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil, responsável por apurar as causas da colisão.

O motorista do pulverizador permaneceu no local e se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos.

A perícia deve avaliar as condições da pista, dos veículos envolvidos e outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã. 

Leia também

• Traficante foragido morre ao ser lançado de caminhonete em acidente em MS

• Ônibus tomba na BR-423 e deixa 15 mortos em acidente no Agreste de Pernambuco

• Policial penal e namorada morrem em acidente; iriam visitar o filho dele

Reportar Erro
MS Noticias no Google News