Motociclista morre ao colidir com máquina 'gafanhoto' em MS

Um motociclista morreu na tarde desta 3ª feira (4.nov.25) após se envolver em um acidente com um pulverizador agrícola conhecido como “gafanhoto”, no núcleo comercial do distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS).

De acordo com o jornal Ponta Porã News, a vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil, responsável por apurar as causas da colisão.

O motorista do pulverizador permaneceu no local e se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos.

A perícia deve avaliar as condições da pista, dos veículos envolvidos e outros fatores que possam ter contribuído para o acidente.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã.