Traficante foragido morre ao ser lançado de caminhonete em acidente em MS

Uesnei Cabral Silveira, de 31 anos, foragido da Justiça, morreu na noite de 5ª feira (30.out.25) após um acidente entre Aral Moreira e o distrito de Sanga Piutã, em Ponta Porã.
Ele foi arremessado de uma caminhonete Toyota Hilux e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito após parada cardíaca no Hospital Regional.
Segundo a esposa, o veículo não pertencia ao casal e ela desconhecia o motivo de o marido estar na região. Com o homem, a polícia encontrou um documento falso com sua foto e outro nome.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e a presença do foragido no local. O corpo foi encaminhado ao IMOL para necropsia.