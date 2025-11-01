MS Notícias

FRONTEIRA

Traficante foragido morre ao ser lançado de caminhonete em acidente em MS

Uesnei Silveira usava documento falso e estava com mandado de prisão em aberto

Uesnei Cabral Silveira, de 31 anos, foragido da Justiça, morreu na noite de 5ª feira (30.out.25) após um acidente entre Aral Moreira e o distrito de Sanga Piutã, em Ponta Porã.

Ele foi arremessado de uma caminhonete Toyota Hilux e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito após parada cardíaca no Hospital Regional.

Segundo a esposa, o veículo não pertencia ao casal e ela desconhecia o motivo de o marido estar na região. Com o homem, a polícia encontrou um documento falso com sua foto e outro nome.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e a presença do foragido no local. O corpo foi encaminhado ao IMOL para necropsia.

