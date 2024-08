Mulher perde controle da direção e veículo capota por 80 metros dentro de plantação em MS

Uma mulher de 33 anos escapou com vida de um capotamento ocorrido na noite de 3ª feira (6.ago.24), na rodovia MS-386, entre Amambai e Ponta Porã, a aproximadamente 351 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Amambai Notícias, por volta das 20 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento na ocorrência após a ponte do rio Amambai. No local, eles encontraram a vítima ferida nos joelhos, mas consciente e orientada.

O apurado é que ela estava dirigindo no sentido de Ponta Porã a Amambai quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou várias vezes. O carro só parou em uma plantação de milho colhido, cerca de 80 metros distante da rodovia.

Populares que passavam pelo local retiraram a vítima do veículo antes da chegada dos bombeiros. Após receber os primeiros socorros no local, a mulher foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Amambai para avaliação médica e tratamento das lesões.