Mulher tenta matar marido jogando água fervente no rosto dele em Goiás

Uma mulher foi presa por lesão corporal grave após jogar água fervente no rosto do companheiro durante uma briga, na tarde desta 3ª feira (25.fev.25), em Novo Gama (GO).

Conforme divulgado pelo jornal Metrópoles, o desentendimento começou quando o homem saiu para beber e voltou para casa alcoolizado, deitando no sofá. Em seguida, ele teria ido até o quarto, onde a discussão se intensificou. Durante a briga, a mulher alegou ter sido agredida e, em resposta, também partiu para a agressão.

Em meio ao conflito, a suspeita enviou uma mensagem para a irmã afirmando: “Vou matar ele com água fervendo”. Logo depois, exaltada, ela pegou uma panela do fogão e despejou a água fervente sobre o companheiro. O líquido atingiu seu rosto e parte do corpo, causando queimaduras graves.

A vítima procurou a delegacia de Novo Gama para registrar um boletim de ocorrência. Diante da gravidade das lesões, foi encaminhada para atendimento médico emergencial. Já no hospital, os policiais localizaram a agressora, que também estava sendo atendida por ferimentos.

Após o atendimento médico, ela foi detida e levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime de lesão corporal grave.