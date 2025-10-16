PF e ANP miram indústrias de álcool em MS após surtos por metanol

A Polícia Federal deflagrou nesta 5ª feira (16.out.25) a Operação Alquimia, com foco na fiscalização de indústrias do setor sucroalcooleiro em vários estados, incluindo o Mato Grosso do Sul.

Em MS, empresas em Campo Grande, Dourados e Caparaó foram alvo da ação, que contou com apoio da Receita Federal, Ministério da Agricultura e Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A operação busca coletar amostras de produtos fabricados nessas unidades para verificar irregularidades na composição química, após a identificação de casos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas desde setembro deste ano.

As amostras coletadas servirão como base para investigações em andamento que apuram desvios e fraudes na produção e comercialização de etanol e bebidas adulteradas. Ao todo, mais de 150 agentes públicos participaram da ação em 23 cidades do país.