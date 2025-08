Operação prende 4 pessoas que despejavam lixo na rua em Campo Grande

Quatro pessoas foram presas em flagrante, na manhã desta 3ª feira (5.), por crime de poluição ambiental em Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), em operação conjunta com a Prefeitura Municipal, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a patrulha ambiental da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

De acordo com a polícia, os presos vinham descartando irregularmente grandes volumes de lixo e entulho na Rua Evelina Selingardi Figueiredo, próximo ao aterro Dom Antonio, na região onde moram. O grupo abordava caminhões e outros veículos que passavam pelo local e oferecia o espaço para o descarte, com a intenção de fazer triagem do que poderia ser vendido. O material sem valor comercial era abandonado na rua.

Foram detidos o proprietário de uma das residências, dois homens que moravam com ele e o ajudavam a manusear os resíduos, além de outro indivíduo que ocupava irregularmente área pública e mantinha um depósito de material degradante em frente a sua casa. Um dos presos já era evadido do sistema prisional.

Todos foram levados para a Decat e autuados pelo crime de poluição ambiental, previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que prevê pena de um a cinco anos de prisão.

Segundo a Prefeitura, só na manhã desta terça-feira já haviam sido retirados cerca de 266 metros cúbicos de resíduos poluentes do local — o equivalente a 19 caminhões carregados. Os presos permanecem à disposição da Justiça.