Padrasto usava faca para estuprar filha da companheira que acobertava crimes

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), em ação conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco, prendeu na 3ª feira (17.jun.25) em Ipupi (PE) um homem e a mãe de uma adolescente. Ele é acusado e condenado por estupro de vulnerável, e ela por omissão nos abusos. A prisão ocorreu após meses de investigação e inteligência policial.

O homem respondia por dois graves casos de abuso sexual envolvendo enteadas menores de idade e havia sido condenado a 25 anos de prisão.

O primeiro crime ocorreu entre 2009 e 2011, em Leopoldo de Bulhões (GO), contra uma de suas enteadas, à época menor de 14 anos. Investigações revelaram que o condenado praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos repetidamente, utilizando ameaças e violência, inclusive com uso de faca.

Laudo pericial confirmou os abusos. A mãe da vítima soube dos fatos em agosto de 2011, após denúncia de outra filha, e acionou a PCGO, que indiciou o padrasto.

O segundo crime foi cometido entre 2018 e 2020, também em Leopoldo de Bulhões. Após iniciar um novo relacionamento, o homem praticou novos abusos contra outra enteada, filha de sua então companheira, que tinha entre 7 e 9 anos.

Os atos foram reiterados, sempre sob ameaça, inclusive com faca, para que a vítima não contasse a ninguém. Nesse caso, a mãe da segunda vítima e companheira do agressor foi denunciada por omissão, pois, ciente dos abusos relatados pela filha, não agiu para protegê-la e chegou a agredir a criança para que não revelasse os fatos.

Após a expedição do primeiro mandado de prisão contra o investigado em 2023, o casal fugiu de Goiás, e a mulher abandonou sua filha com a avó. As tentativas iniciais de captura, na época, não tiveram sucesso. O casal agora está sob custódia das autoridades.