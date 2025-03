Pai jogou filho de 5 anos de ponte para se vingar da ex-mulher no RS

Foi sepultado na manhã desta 5ª feira (27.mar.25) o menino de cinco anos que morreu após ser arremessado da ponte do Rio Vacacaí, em São Gabriel, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O crime, cometido pelo próprio pai, ocorreu na 3ª feira (26.mar.25), data em que o autor completava 40 anos.

Conforme a CNN Brasil, o homem, identificado como Tiago Ricardo Felber, confessou o homicídio à Polícia Civil. Ele declarou que o ato foi motivado por vingança contra sua ex-companheira. Em depoimento, revelou que no dia anterior já havia tentado matar o menino por enforcamento, mas não conseguiu.

Na manhã seguinte, levou a criança até a ponte em uma bicicleta, transportando-a dentro de uma caixa. Câmeras de segurança registraram o trajeto. Ao chegar ao local, arremessou o menino no rio com a intenção de afogá-lo. No entanto, como o nível da água estava baixo, a vítima caiu sobre pedras.

O corpo da criança foi resgatado e passou por perícia, que deverá apontar se a morte ocorreu por afogamento ou em decorrência da queda. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.