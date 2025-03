Pai oferece carona e estupra adolescente de 16 anos, ex-namorada do filho

Na 5ª feira (20.mar.25), policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) do Distrito Federal, com apoio da 38ª DP, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 44 anos, acusado de estuprar a ex-namorada do próprio filho, uma adolescente de 16 anos.

Segundo o relato da vítima, o suspeito a enganou ao oferecer uma vaga de jovem aprendiz e uma carona para uma suposta entrevista de emprego. Na ocasião, a adolescente estava uniformizada com roupas escolares de Taguatinga Norte. No entanto, o homem a conduziu até um motel na mesma região, onde cometeu o ato sexual sem o consentimento dela.

A jovem afirmou que tentou resistir e fugir, mas o acusado usou som alto para abafar seus pedidos de socorro. Posteriormente, acompanhada por sua mãe, a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência e apresentou como prova o uniforme escolar que ainda continha vestígios do crime.

Após as diligências legais, o acusado foi preso e permanece detido à disposição da Justiça.