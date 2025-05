Pensa no susto: Carreta desgovernada destrói fachada de padaria em MS

Uma carreta bitrem desgovernada invadiu a fachada de uma padaria e causou destruição na cidade de Mundo Novo, na manhã desta 3ª feira (13.maio.25). Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém se feriu.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o motorista havia estacionado o veículo às margens da BR-163 para verificar um possível problema nos freios, que estariam travados. Durante a inspeção, os freios se soltaram e o bitrem começou a descer desgovernado em alta velocidade.

No trajeto, o veículo atingiu uma caminhonete Dodge Ram que estava parada, e só parou após colidir contra o muro de uma padaria. O motorista tentou, sem sucesso, alcançar a cabine para retomar o controle da carreta.

O proprietário da caminhonete, que é morador de Arapongas (PR), relatou que tomava café com a esposa no momento do impacto. O casal estava a caminho de Dourados.

O acidente causou danos significativos à cabine da carreta, ao veículo atingido e à fachada do estabelecimento. Apesar dos prejuízos, o incidente não deixou vítimas.