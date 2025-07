Perseguição a assaltantes termina com dois mortos a tiros na fronteira

Dois homens morreram após um confronto com policiais civis e militares na última 6ª feira (4.jul.25), na região de Mundo Novo, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Eles foram identificados como Marcos Lima Fernandes, de 39 anos, e Jorge Daniel Osório, de 25, de nacionalidade paraguaia. Segundo a polícia, ambos tinham antecedentes criminais e reagiram atirando durante a abordagem.

A operação começou depois que a delegacia de Mundo Novo recebeu a denúncia de que quatro homens armados haviam roubado um carro perto da linha internacional. As polícias Civil e Militar iniciaram as buscas e encontraram o veículo abandonado. Os suspeitos fugiram por um milharal, dando início a um cerco que se estendeu por mais de duas horas.

Durante a varredura na plantação, os policiais localizaram dois suspeitos em pontos diferentes. De acordo com o boletim de ocorrência, eles atiraram contra as equipes e foram baleados na troca de tiros. Os dois chegaram a ser socorridos e levados ao hospital de Mundo Novo, mas não resistiram aos ferimentos.

Marcos Fernandes, o primeiro a ser identificado, era foragido da Justiça com dois mandados de prisão em aberto e era investigado por vários roubos na região. Em 2023, ele já havia sido preso com três armas, incluindo uma submetralhadora artesanal. Já Jorge Osório, identificado no domingo (6.jul.25), tinha passagens pela polícia no Paraguai e no Brasil, inclusive por participação em confrontos armados em Ponta Porã.

Com a dupla, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e munições. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender os outros dois envolvidos no assalto.