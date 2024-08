Personal trainer destroi salão de beleza após discussão sobre pagamento de aulas em Goiás (vídeo)

Uma empresária do setor de estética em Goiânia (GO) foi agredida por um personal trainer após uma discussão relacionada ao pagamento de aulas. O incidente, que foi registrado em vídeo, ocorreu no salão de beleza da empresária, localizado no Jardim Vila Rosa, e levou ao registro de um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. O caso ocorreu no início da tarde do dia 30 de julho.

Segundo o relato da empresária ao portal Mais Goiás, o personal trainer teria cobrado por sete aulas, embora tivesse ministrado apenas três. “Duas delas, inclusive, foram experimentais”, afirmou. A empresária concordou em pagar por uma aula após insistência do profissional, mas explicou que não poderia arcar com as demais naquele momento. “Eu fiz questão de explicar minhas condições e, ainda assim, ele insistiu em dar as aulas”, acrescentou.

Duas semanas depois, o personal trainer começou a exigir o pagamento das sete aulas, alegando que o pagamento deveria ser feito para evitar constrangimentos. Ele teria rastreado a empresária através do Instagram profissional dela e invadido a clínica, acreditando que ela estaria sozinha.

Porém, no momento da invasão, a empresária estava acompanhada por uma colaboradora e uma cliente. “O personal trainer chegou alterado, gritando e ameaçando me expor em uma rede social com 20 mil seguidores, caso eu não pagasse o valor cobrado. Ele começou a gravar toda a ação”, relatou ao Mais Goiás.

A situação se agravou, e o personal trainer passou a destruir objetos na clínica, incluindo uma cabine de unha que ele arremessou contra a parede, próximo à empresária e à cliente. Após o ataque, ele fugiu, mas continuou a enviar mensagens à vítima. “Ele disse que, agora, como tinha destruído minhas coisas, a dívida estaria quitada. Que tudo que aconteceu foi justo”, revelou.