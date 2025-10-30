MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
30 de outubro de 2025
Campo Grande 24ºC

ESCUDO DE SÃO MIGUEL

PF faz operação em MS contra rede de abuso de crianças na internet

Operação Escudo de São Miguel I reforça combate a crimes digitais

Agente da PF durante operaçãoAgente da PF durante operação - Reprodução
A- A+

A Polícia Federal deflagrou, nesta 5ª feira (30.out.25), a Operação Escudo de São Miguel I em Mato Grosso do Sul, com foco no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet. A ação visa identificar e prender envolvidos na produção, armazenamento e disseminação desse tipo de conteúdo criminoso.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Três Lagoas, expedido pelo Juízo de Garantias da 5ª Vara Federal de Campo Grande. Durante a ação, um indivíduo foi preso em flagrante por armazenar material com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes em seus dispositivos eletrônicos. Os equipamentos foram apreendidos e passarão por perícia técnica.

A Polícia Federal ressalta que, apesar da legislação brasileira ainda usar o termo “pornografia infantil” no Estatuto da Criança e do Adolescente, o mais apropriado é tratar esses crimes como abuso ou violência sexual infantojuvenil, para evidenciar a gravidade da violência sofrida pelas vítimas.

A corporação também alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar crianças e adolescentes quanto ao uso da internet. Conversas abertas, monitoramento do uso de redes sociais e atenção a mudanças comportamentais são medidas fundamentais para prevenir situações de risco. Ensinar como reagir a abordagens suspeitas no ambiente virtual também é essencial para garantir a proteção dos jovens.

Segundo a PF, a prevenção e a informação são as principais armas contra esse tipo de crime, que causa danos profundos e duradouros às vítimas.

Leia também

• Documentário alerta sobre rede de pedofilia em Campo Grande e no mundo

• Diretor teatral condenado por pedofilia é aprovado em edital da FCMS

• Estrela dos Trapalhões viveu acusação escandalosa de pedofilia com relato: Dava em cima dos meninos

Reportar Erro
MS Noticias no Google News