PF faz operação em MS contra rede de abuso de crianças na internet

A Polícia Federal deflagrou, nesta 5ª feira (30.out.25), a Operação Escudo de São Miguel I em Mato Grosso do Sul, com foco no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados pela internet. A ação visa identificar e prender envolvidos na produção, armazenamento e disseminação desse tipo de conteúdo criminoso.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Três Lagoas, expedido pelo Juízo de Garantias da 5ª Vara Federal de Campo Grande. Durante a ação, um indivíduo foi preso em flagrante por armazenar material com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes em seus dispositivos eletrônicos. Os equipamentos foram apreendidos e passarão por perícia técnica.

A Polícia Federal ressalta que, apesar da legislação brasileira ainda usar o termo “pornografia infantil” no Estatuto da Criança e do Adolescente, o mais apropriado é tratar esses crimes como abuso ou violência sexual infantojuvenil, para evidenciar a gravidade da violência sofrida pelas vítimas.

A corporação também alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar crianças e adolescentes quanto ao uso da internet. Conversas abertas, monitoramento do uso de redes sociais e atenção a mudanças comportamentais são medidas fundamentais para prevenir situações de risco. Ensinar como reagir a abordagens suspeitas no ambiente virtual também é essencial para garantir a proteção dos jovens.

Segundo a PF, a prevenção e a informação são as principais armas contra esse tipo de crime, que causa danos profundos e duradouros às vítimas.