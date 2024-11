PF fecha 4 garimpos que extraíam 'ouro negro' na região do Xingu

A Polícia Federal deflagrou na 3ª feira (19.nov.24) a Operação Ouro Negro, visando combater garimpos ilegais na região do distrito de Taboca, em São Félix do Xingu, Pará. Durante a ação, foram flagrados quatro garimpos de extração de cassiterita em plena atividade, resultando na apreensão de cinco escavadeiras hidráulicas. Ninguém foi preso.

Os garimpos estavam localizados em um terreno particular próximo à Terra Indígena Apyterewa. Além das escavadeiras hidráulicas, as operações utilizavam estruturas fixas conhecidas como plantas de beneficiamento, fundamentais para a extração da cassiterita, um minério valioso apelidado de “ouro negro”. Este material é utilizado em diversas indústrias devido à sua alta densidade e resistência à ferrugem, sendo um componente essencial até em telas de celulares.

Os responsáveis pelos garimpos e pelos imóveis onde ocorriam as atividades ilegais foram identificados. A Polícia Federal está expandindo as investigações para localizar os compradores do minério extraído e apurar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro relacionados aos lucros obtidos com a prática criminosa.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem autorização, cujas penas somadas podem chegar a seis anos de prisão.