PF mira esquema que vendia pneus adulterados que ofereciam risco a contudores

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta 4ª feira (16.abril.25) as operações “Tatu-Bola” e “Bad Tires” com foco no combate à comercialização de pneus importados de forma irregular em Campo Grande.

As investigações apontaram que os pneus eram transportados utilizando a técnica conhecida como “bola”, em que uma unidade é inserida dentro da outra. Esse método, além de ilegal, compromete a estrutura dos produtos e representa risco à segurança dos consumidores.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito centros automotivos e em residências ligadas aos responsáveis pelas empresas investigadas, todos localizados na capital sul-mato-grossense.