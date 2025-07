Pitbull adotado há dois meses mata criança de 2 anos dentro de casa

Uma criança de dois anos morreu na manhã de 2ª feira (21.jul.25), em Hortolândia, no interior de São Paulo, após ser atacada por um cachorro da raça pitbull. O animal pertencia à própria família da vítima e vivia na residência onde o ataque ocorreu.

Segundo informações da Polícia Militar, o cão, que havia sido adotado há cerca de dois meses, atacou a menina dentro da casa. Havia outros adultos presentes no momento do incidente. A motivação para o comportamento agressivo do animal ainda é desconhecida.

Os policiais foram acionados por uma vizinha e, ao chegarem ao local, encontraram o cão em atitude agressiva, ainda atacando a criança. Para conter o animal, os agentes efetuaram disparos. Mesmo ferido, o cachorro tentou avançar contra os policiais e foi baleado novamente.

A menina chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O cachorro também foi encaminhado para atendimento veterinário.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou que o caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial de Hortolândia. A perícia foi acionada e realizou exames no local do ataque.