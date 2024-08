PM aposentado morre em colisão entre Uno e caminhonete na BR-163

Na manhã desta 3ª.feira (6.ago.24), um grave acidente na BR-163, próximo ao posto Eucalipto, em Nova Alvorada do Sul, resultou na morte de Paulo Siqueira Barbosa, policial aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). O acidente ocorreu no Km 407 da rodovia, entre Anhanduí e Nova Alvorada do Sul, a cerca de 116 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Alvorada Informa, Barbosa estava dirigindo um Fiat Uno que colidiu com uma caminhonete ocupada por duas pessoas. Com o impacto, o Fiat Uno capotou várias vezes, parando com as rodas para cima. O militar foi arremessado do veículo e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe da CCR MS Via, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência e estão investigando as circunstâncias do acidente.

O motorista e o passageiro da caminhonete sofreram ferimentos leves e foram encaminhados a uma unidade de saúde. As investigações continuam para esclarecer os detalhes da colisão.