PM deu 51 facadas na esposa e tentou matar filha a tiros, revela laudo do IML

Um laudo necroscópico revelou que Amanda Fernandes Carvalho, de 42 anos, foi brutalmente assassinada com 51 facadas pelo marido, o sargento da Polícia Militar Samir Carvalho, antes de ser atingida por três tiros. O crime aconteceu no último dia 7 de maio, dentro de uma clínica dermatológica em Santos, litoral de São Paulo.

Conforme divulgado pelo Jornal Metrópoles, o militar da 4ª Companhia do 6° Batalhão da PM invadiu o local armado e também disparou dez vezes contra a filha do casal, de 10 anos, que foi atingida por dois projéteis. O estado de saúde da criança não foi atualizado.

A Polícia Civil marcou para esta 5ª feira (22.maio.25) a reconstituição do crime, com participação prevista do acusado. Samir foi preso em flagrante logo após o ataque e teve a prisão convertida em preventiva. Ele está detido no presídio militar Romão Gomes, na capital paulista, e foi afastado da corporação.

De acordo com o boletim de ocorrência, Amanda chegou à clínica acompanhada da filha e demonstrava comportamento calmo. Ao se dirigir à recepcionista, contou que estava sendo ameaçada pelo marido, que também já havia chegado ao local armado.

Ainda conforme o Metrópoles, ao ouvir o relato, a funcionária acionou a polícia, enquanto Amanda buscava refúgio dentro de um consultório, onde o médico tentou proteger a vítima, trancando a porta e bloqueando-a com cadeiras. A tentativa foi em vão.

Amanda, que tinha dois filhos com o sargento, também era mãe de um adolescente de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior. O caso é investigado como feminicídio com agravantes de crueldade e tentativa de homicídio contra a filha.